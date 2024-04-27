Полиция Бразилии не нашла взрывчатых веществ в посольстве России
Полиция не нашла взрывчатых веществ в посольстве России в столице Бразилии Бразилиа. Об этом сообщает газета Correo Brasiliense.
Полиция начала проверку после иностранного звонка дипломатам посольства. Неизвестный заявил, что в здании заложена бомба. На место прибыли саперы, пожарные и специалисты группы батальона специальных операций. Здание обыскали, но в нем ничего не было обнаружено.
Российское посольство в Бразилии не подтверждало информацию об инциденте официально.
До этого появились подробности о «минировании» Российско-армянского университета в Ереване.
Утром 19 апреля стало известно, что неизвестный сообщил о заложенной в учебном здании бомбе. На место прибыли оперативные службы. По итогам проведенной проверки оказалось, что поступивший сигнал был ложным.