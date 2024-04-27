На Украине заявили о серьезном повреждении четырех ТЭС

Четыре теплоэлектростанции получили серьезные повреждения после взрывов на Украине. Об этом заявил украинский энергохолдинг ДТЭК.

По данным, опубликованным в Telegram-канале компании, на четырех ТЭС серьезно повреждено оборудование. Уточняется, что специалисты пытаются устранить последствия.

На Украине считают, что восстанавливать Трипольскую ТЭС бесполезно

Ночью на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, в частности, сообщалось о взрывах в городе Днепре (ранее - Днепропетровск) и во Львовской области. Позже министр энергетики Герман Галущенко заявил о повреждении энергетических объектов в Днепропетровской, Ивано-Франковской и Львовской областях.