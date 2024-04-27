Подросток с ножом напал на мужчину в российском супермаркете

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) 16-летний подросток напал с ножом на мужчину. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

По его данным, инцидент произошел в одном из супермаркетов Нижневартовска. Подросток утверждает, что потерпевшей приставал в магазине к его подруге, и из-за этого произошел конфликт. После чего несовершеннолетний ранил оппонента. Пострадавшего доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.

Полицейские проводят проверку по факту произошедшего. Нападавший доставлен в отдел для допроса.

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