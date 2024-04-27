Россиян предупредили о самых популярных схемах кредитных мошенников

Злоумышленники могут оформлять кредиты на россиян под предлогом защиты сбережений, предупредил директор по информационной безопасности «Сравни» Павел Арланов. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал о самых популярных схемах, которые сейчас используют кредитные мошенники, и объяснил, что делать, если на человека оформили кредит.

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Одна из распространенных схем у преступников –– маскировка под ломбарды или комиссионные магазины, сообщил IT-эксперт. С его слов, они предлагают более заманчивые условия, например, более высокий размер займа под залог, или призывают положить средства на специальный счет якобы ради инвестиций.

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Часто мошенники могут выдавать себя за микрокредитную организацию или другие банковские организации. Распознать их внимательному клиенту довольно легко: как правило, преступники заманивают жертв займами под более выгодный процент, чем в других микрофинансовых организациях (МФО). Кроме того, они могут указать нереалистичные условия в договоре –– например, поставить срок возврата в тот же день.

Еще одна излюбленная схема мошенничества –– смишинг, когда человек получает СМС со ссылкой на поддельный сайт, например, копию страницы известной компании. Потенциальную жертву мотивируют перейти по ней с помощью особых уловок –– сообщают о выигрыше приза или особой акции, доступной только этому пользователю. После регистрации на сайте мошенники получают доступ к личным данным пользователя, поделился специалист.

Другой вариант мошенничества –– установка шпионского ПО. По словам Арланова, происходить она может следующим образом: преступники связываются с возможной жертвой по телефону и якобы под предлогом защиты сбережений рекомендуют установить специальную программу. После установки такое приложение дает удаленный доступ к устройству. Так мошенники могут зайти в онлайн-банк и оформить кредит.

Популярными остаются и стандартные практики обзвонов с методами нейролингвистического программирования. В таких звонках мошенники манипулируют потенциальной жертвой, вызывают в ней чувство страха, чтобы спровоцировать на нужные действия. На такие "удочки" могут попасться и люди старшего возраста, и молодежь Павел Арланов IT-эксперт

Если вы уже стали жертвой преступников, Арланов рекомендовал срочно связаться с банком или микрофинансовой организацией и обратиться в полицию, собрав все указывающие на преступление записи разговоров или скриншоты переписок. Лучше всего сделать это лично в ближайшем отделении: тогда решение об открытии уголовного дела должно поступить за три дня.

После того, как дело будет открыто, копией уведомления нужно поделиться с банком или МФО: это покажет, что вы действительно стали жертвой преступников. Если организация откажется аннулировать кредит, можно будет подать жалобу в Центробанк, который внимательно разберет ситуацию и потребует отчет уже от кредитора. Если и этого окажется недостаточно, потребуется обратиться в суд. Как правило, это не самый быстрый процесс, но, как показывает практика, суд обычно встает на сторону заявителя.

«Не медлите с обращением в правоохранительные органы при потере документов и не оставляйте паспорт под залог. Такое же правило распространяется и на смартфоны: при потере или краже устройства сразу же заблокируйте SIM-карту и банковские приложения через службу поддержки. У большинства банковских сервисов есть функционал выхода из всех устройств, который тоже позволит сохранить средства», — заключил эксперт.

Ранее официальный представитель столичного главка МВД Владимир Васенин сообщил, что за 2023 год в Москве благодаря работе полиции удалось возместить более 100 миллиардов рублей ущерба, причиненного действиями мошенников.