CNN: три человека пострадали в штатах Небраска, Айова и Техас из-за торнадо

В американских штатах Небраска, Айова и Техас проходят мощные торнадо, ранено минимум три человека пострадали. Об этом сообщает телеканал CNN. Отмечается, что торнадо начались в пятницу и проходят на фоне усилившихся ливней в центральной части США.

Ожидается, что серьезные штормы продолжатся до воскресенья, но суббота может стать самым опасным днем, когда угроза торнадо распространится от штата Мичиган до Техаса. 24 апреля у берегов Панамы в Тихом океане произошло землетрясение с магнитудой 5,5. 20 апреля сообщалось, что извержение вулкана произошло в индонезийской провинции Северный Сулавеси. Речь идет о вулкане Руанг. Он расположен на одноименном острове. 18 апреля сейсмологи зафиксировали землетрясение на севере Турции в провинции Токат.

Природный катаклизм произошел около 18.11 по местному времени (совпадает с московским). Магнитуда подземных толчков составила 5,6. Очаг сейсмического явления залегал около города Сулусарай на глубине шести километров.