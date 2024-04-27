$92.01-0.1298.72+0.01
Войти в почту

В Бразилии начали проверку после сообщений о минировании посольства России

Полиция проверяет сообщение о минировании посольства России, расположенного в столице Бразилии Бразилиа. Об этом сообщила местная газета Correio Braziliense.

В Бразилии начали проверку после сообщений о минировании посольства РФ
©  Aleksey Belkin / Global Look Press

По информации издания, одному из сотрудников посольства позвонил неизвестный. Он сообщил о том, что в здании заложена бомба. На место прибыли саперы, пожарные и специалисты группы батальона специальных операций.

Отмечается, что основные работы ведутся во дворе дипломатического представительства. Проводится проверка на предмет наличия взрывного устройства.

Ранее в Дагестане ученица третьего класса позвонила в экстренные службы и сообщила о минировании нескольких школ Махачкалы.

Происшествия
Республика Дагестан
Бразилиа
Бразилия
Махачкала
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости