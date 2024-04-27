Взрывы прогремели в Харькове, Ивано-Франковске, Тернопольской и Хмельницкой областях Украины, сообщает издание «Зеркало недели». Официальные власти не комментировали информацию.

Кроме того, согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в Харьковской области с 00:30 мск объявлена воздушная тревога. Подробностей не приводится.

Ранее глава администрации города Дергачи близ Харькова Вячеслав Задоренко рассказал о взрывах в городе. Он попросил жителей сохранять спокойствие и спуститься в укрытия. Мэр Харькова Игорь Терехов в свою очередь заявил, что город на северо-востоке Украины уже не может самостоятельно генерировать электричество: такая ситуация связана с серьезным повреждением местной энергетической инфраструктуры.

До этого глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев информировал, что с февраля 2022 года из Харькова уехало около 40% населения. По его словам, до начала СВО в городе проживало около 2 млн человек.

Кроме того, ночью 6 апреля в Харькове прозвучала серия взрывов. Местные паблики писали, что было два громких прилета. Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях Украины.