Момент взрыва на Центральном рынке в ставропольском Невынномысске попал на видео. Кадры появились в Telegram-канале SHOT.

На кадрах видны клубы черного дыма. Через время можно услышать хлопок и увидеть вспышку, а также убегающих от места пожара людей.

Согласно информации МЧС Ставропольского края, сообщение о возгорании в одном из торговых комплексов в Невынномысске поступило около 22:00. К моменту прибытия пожарных огонь распространился на площади в тысячу квадратных метров. В настоящий момент возгорание пытаются ликвидировать. На месте работают 49 человек и 17 единиц техники.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.