Защита обжаловала арест Бородина по делу замминистра обороны

Защита обжаловала арест предпринимателя Сергея Бородина, обвиняемого в соучастии при получении взятки заместителем министра обороны России Тимуром Ивановым. Это следует из материалов, опубликованных на официальном сайте суда.

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"Обжаловано", - следует из статуса дела.

Жалоба будет рассмотрена в Мосгорсуде, дата заседания пока не назначена.

Суд в Москве 24 апреля арестовал Иванова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По тому же делу были арестованы бизнесмены Бородин и Александр Фомин, которому следствие вменяет дачу взятки.

Согласно информации правоохранительных органов, взятка давалась в форме предоставления услуг, стоимость которых может превышать 1 млрд рублей. При этом следствие устанавливает причастность заместителя министра к возможным иным должностным преступлениям, а в деле могут появиться новые фигуранты, отметил представитель правоохранительных органов.

Сам Иванов отвергает причастность к получению взятки и готов давать развернутые показания, чтобы доказать свою невиновность.

Иванов занимает пост заместителя министра обороны с мая 2016 года. По вменяемой статье ему грозит до 15 лет колонии. Как сообщил ТАСС источник в Минобороны, глава ведомства Сергей Шойгу отстранил его от исполнения обязанностей.