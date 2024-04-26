Устроивших массовую драку в Туапсе мигрантов выдворят из России

В прокуратуре Краснодарского края сообщили, что из-за массовой драки в Туапсе из России будут выдворены пятнадцать граждан Узбекистана. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что драка возникла из-за бытовой ссоры. При этом беспорядки попали на видео — на кадрах можно увидеть, что мужчины разделились по группам и стали избивать друг друга у проезжей части. Позже выяснилось, что все они являются сотрудниками неназванной организации, которая вела работы на нефтеперерабатывающем заводе.

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В итоге участников драки задержала полиция. Согласно решению суда, 15 из них будут выдворены из России.

Ранее массовая драка произошла на российском хлебокомбинате.