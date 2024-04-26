Педиатра Буянову отправили в СИЗО за фейки об армии

Ранее врача уволили из московской поликлиники после жалобы пациентки на «некорректное высказывание об отце ребёнка, погибшем в зоне СВО». Адвокат Буяновой Оскар Черджиев сообщил РБК, что его подзащитной прежде назначили меру пресечения в виде запрета определённых действий. Вскоре следствие заявило, что 67-летняя медик уехала из Москвы и уклонилась от явки для ознакомления с материалами дела, чем осложнила работу правоохранителей.

«Я считаю, что абсолютно незаконно. Меру пресечения она не нарушала. Завтра же постановление суда будет обжаловано», — сказал защитник.

По словам Черджиева, запрет определённых действий не означает запрета на выезд за пределы Москвы.

На прошлой неделе врачу предъявили окончательное обвинение, где появился мотив политической ненависти. Ей грозит не пять, а десять лет колонии.