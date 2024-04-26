На Тайване произошло новое землетрясение

Землетрясение магнитудой до 5,6 было зафиксировано на Тайване. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, очаг залегал на глубине 15 км и находился в 26 км к северо-востоку от города Хуалянь с населением около 350 тыс. Информации об угрозе цунами, разрушениях и пострадавших пока не поступало.

Ранее сообщалось о серии подземных толчков с максимальной магнитудой до 4,9 на восточном побережье Тайваня

3 апреля на Тайване произошло самое сильное за 25 лет землетрясение. Подземные толчки магнитудой 7,2 в уезде Хуалянь ощущались на всей территории острова. По последним данным, погибли 16 человек, еще 1 155 получили ранения.