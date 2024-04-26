$92.01-0.1298.72+0.01
Войти в почту

Совершавший нападения на жителей Ростова-на-Дону задержан

В Ростове-на-Дону полицейские задержали мужчину, совершавшего нападения на жителей города. Об этом «Ленте.ру» сообщает следственное управление Следственного комитета (СК) России по Ростову и Ростовской области.

Совершавший нападения на жителей Ростова-на-Дону задержан
© Lenta.ru

Как сообщает Украины, блогер-самбист Богдан Шеховцев. Он избивал людей на улицах города. Свои нападения он снимал на видео и выкладывал в социальную сеть. Известно о более чем 50 пострадавших.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Правоохранители подозревают, что фигурант связан с наркошопами. По предварительным, данным он выбивал деньги из должников. Сейчас решается вопрос о привлечении Шеховцева к уголовной ответственности по статье о незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотических средств.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержали двух мигрантов, снимавших видео с избиением прохожих.

Происшествия
Следственный комитет
Горячая новость
Украина
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости