В Москве у школьника похитили часы Rolex за сотни тысяч рублей

У учащегося 11 класса в Москве похитили дорогостоящие часы известной фирмы Rolex. Их стоимость оценивается в 1,5 миллиона рублей, пишет издание Baza в Telegram.

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По версии матери школьника, украсть аксессуар за сотни тысяч рублей мог друг ее сына. Она пояснила, что перед пропажей юноши вместе отдыхали дома у пострадавшего. Гость остался на ночевку, а утром ушел, не попрощавшись.

Обвиненный в краже школьник вину отрицает. Полиция провела обыск в его квартире, но не нашла часы. Знакомые подростка при этом отмечают, что он действительно мог решиться на кражу, чтобы закрыть долги. По их словам, в последнее время мальчик пристрастился играть в онлайн-казино.

Ранее менеджеры московского пункта выдачи заказов (ПВЗ) обокрали Wildberries почти на 1,5 миллиона рублей.