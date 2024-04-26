Смерть россиянина в турецком отеле подтвердили в консульстве РФ

В генконсульстве РФ в турецкой Анталье подтвердили смерть российского туриста, информация о которой до этого активно распространялась в прессе. Об этом стало известно в пятницу, 26 апреля.

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— По имеющейся информации, вечером 23 апреля на территории одного из отелей города Аланьи было обнаружено тело мужчины без признаков жизни, — пояснили в ведомства.

По данным генконсульства, мужчина умер по «естественным причинам», однако окончательная причина его кончины будет установлена по итогам судмедэкспертизы.

На текущий момент специалисты решают вопросы, касающиеся транспортировки тела умершего туриста на родину. По словам представителя генконсульства, ведомство сейчас проводит переговоры с женой россиянина и имеет возможность содействовать ей в решении организационных вопросов, передает «Газета.ru».

Еще один инцидент произошел в Турции в середине месяца. Так, в ночь с 12 на 13 апреля агентство IHA сообщило, что кабинка фуникулера упала с высоты в турецкой провинции Анталья. Тогда на место происшествия прибыли пожарные и врачи скорой помощи. Кабинки «зависли» на высоте с людьми. Тех, кто находился ближе к нижней точке фуникулера, высадили.

Тунч сообщал, что авария могла произойти из-за коррозии металлических конструкций. В ходе предварительной проверки фуникулера стало известно, что у эксплуатирующего его предприятия не было плана эвакуации и схемы действий в случае чрезвычайных ситуаций.