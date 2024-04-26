В Петербурге поймали подозреваемых в махинациях на 7 млрд рублей

В Петербурге поймали семерых подозреваемых в нелегальной банковской деятельности и махинациях на 7 млрд рублей. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по городу.

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По версии следствия, организованное преступное сообщество орудовало на территории Петербурга. В его состав входили не менее восьми структурных подразделений. В результате своей деятельности злоумышленники в период с 2020 по 2023 год получили не менее 7 млрд рублей, которые планировали обналичить.

Возбуждено уголовное дело по статье о создании преступного сообщества и участие в нем, неправомерном обороте средств платежей и незаконной банковской деятельности.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать семерых подозреваемых. Среди них оказались уроженцы Москвы, Брянска, Петербурга, Казани, Абхазии и Алтайского края. Следствие ходатайствовало об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу. Решается вопрос о предъявлении фигурантам дела обвинений.