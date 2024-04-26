В Москве задержан инспектор ГИБДД, пропустивший за взятку машину с убийцей

В Москве задержали инспектора ГИБДД Дмитрия Бовтунова, который за взятку дал сбежать на машине Шахину Аббасову. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщил Telegram-канал Shot.

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— Сотрудник за взятку пропустил машину с Шахином Аббасовым, который скрывался из Москвы сразу после убийства 24-летнего байкера Кирилла Ковалева, — говорится в публикации.

Отмечается, что инспектор остановил Аббасова в ЮВАО.

Трагедия, о которой идет речь, произошла 17 апреля на Краснодарской улице. 21-летний злоумышленник припарковал свой автомобиль на тротуаре возле подъезда жилого дома, а уезжавший мотоциклист сделал водителю замечание. Начался конфликт, в ходе которого гражданин Азербайджана ударил мотоциклиста ножом в живот. От полученных травм молодой человек скончался. Что известно о трагедии и что грозит нападавшему — в материале «Вечерней Москвы».