Российского бизнесмена обвинили в изнасиловании на Бали

Российского бизнесмена Антона Симутова обвинили в изнасиловании на Бали. Об этом сообщает «RT на русском».

Как утверждает пострадавшая, она уже прошла медосвидетельствование, однако местная полиция, по ее словам, покрывает Симутова и препятствует процессу обвинения.

«Из Антона делают сумасшедшего, чтобы он откосил. Заявление в полицию я редактировала уже три раза, так как они то опечаток наделают, то девочек (сообщниц Симутова — прим. ред.) “забудут” вписать. Это было групповое насилие», — заявила девушка.

Отметим, что это уже не первый скандал, в который Симутов попал на Бали. Ранее его также обвинили в изнасиловании и нападении на местных жителей. Одна из них рассказала, что на Бали у Симутова есть вилла, в которую девушек заманивает напарница бизнесмена.