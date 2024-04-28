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Каратист отбился от нападения двух медведей

Житель японского города Наеро сумел отбиться от нападения двух медведей, когда прогуливался возле водопадов на острове Хоккайдо. Об этом сообщает Daily Star.

Каратист отбился от нападения двух медведей
© NHK

Инцидент произошел на острове Хоккайдо, 50-летний Масато Фукуда совершал прогулку по туристической тропе возле водопадов, когда на него набросились два медведя. Мужчина долгое время занимался боевыми искусствами и сумел дать отпор хищникам, одному из медведей он нанес сильный удар по морде, звери отступили.

«Мне просто повезло. Так получилось, что медведь убежал, и я спасся», — рассказал Фукуда.

До этого сообщалось, что на юге Румынии туристка из Шотландии подверглась нападению медведя на дороге и попала в больницу. Семейная пара из Шотландии путешествовала на машине, они заметили на обочине дороги несколько медведей. Пенсионеры остановились, женщина решила сделать несколько снимков. Один из хищников подошел к авто, встал передними лапами на дверь и вцепился женщине в руку. Пострадавшую доставили в ближайшую больницу, ей оказывается необходимая помощь.

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