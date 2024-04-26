Стала известна стоимость услуг адвокатов арестованного Тимура Иванова

Интересы арестованного бывшего заместителя главы Минобороны России Тимура Иванова в суде представляют сразу три адвоката, пишут «Известия». Это Денис Балуев, Виктор Швец и Мурад Мусаев. По данным издания, стоимость услуг только одного из них — Балуева — начинается от 500 тысяч рублей. News.ru

Отмечается, что Балуев запросил не менее 500 тысяч рублей за свои услуги только на стадии предварительного следствия. Остальные адвокаты не сообщают точные суммы клиентам, ссылаясь на то, что на начальном этапе сложно определить конкретные цифры. Тем не менее, их расценки, по информации издания, не ниже, чем у Балуева. Ura.Ru

Тимур Иванов был задержан сотрудниками правоохранительных органов вечером 23 апреля на рабочем месте. По версии следствия, замминистра обороны вступил в преступный сговор и в составе организованной группы получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Lenta.ru