Жительница Брянской области стала жертвой удара ВСУ по автобусу
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что местная жительница, пострадавшая в результате атаки дрона, скончалась от полученных ранений. Об этом сообщает РИА Новости.
Богомаз заявил, что 25 апреля Украина совершила прицельный удар дроном-камикадзе по мирным жителям в селе Курковичи.
«Одна из пострадавших женщин, к сожалению, от полученных ранений скончалась. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Семье погибшей будет оказана материальная помощь», - подчеркнул губернатор.
25 апреля дрон ВСУ попал в пассажирский автобус в селе Курковичи. Сообщалось, что пострадали четверо мирных жителей - трое взрослых и подросток 14 лет.
Рамблер: главные новости