Жительница Брянской области стала жертвой удара ВСУ по автобусу

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что местная жительница, пострадавшая в результате атаки дрона, скончалась от полученных ранений. Об этом сообщает РИА Новости.

Богомаз заявил, что 25 апреля Украина совершила прицельный удар дроном-камикадзе по мирным жителям в селе Курковичи.

«Одна из пострадавших женщин, к сожалению, от полученных ранений скончалась. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким. Семье погибшей будет оказана материальная помощь», - подчеркнул губернатор.

25 апреля дрон ВСУ попал в пассажирский автобус в селе Курковичи. Сообщалось, что пострадали четверо мирных жителей - трое взрослых и подросток 14 лет.