На Тайване произошло землетрясение магнитудой 4,9

Серия подземных толчков с максимальной магнитудой до 4,9 была зафиксирована на восточном побережье Тайваня. Об этом сообщило Центральное метеорологическое управление острова.

По его данным, очаг залегал на глубине 5 км и находился в 22 км к юго-западу от Хуаляни (население около 100 тыс. жителей). Информации об угрозе цунами, разрушениях и пострадавших пока не поступало.

3 апреля на Тайване произошло самое сильное за 25 лет землетрясение. Подземные толчки магнитудой 7,2 в уезде Хуалянь ощущались на всей территории острова. По последним данным, погибли 16 человек, еще 1 155 получили ранения.