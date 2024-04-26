Защита намерена внести залог за замминистра обороны Иванова

Защита предложит залог за освобождение замминистра обороны Тимура Иванова, арестованного по делу о взятке в особо крупном размере. Об этом со ссылкой на адвоката Дениса Балуева пишет РИА Новости.

Следственный комитет России сообщил о задержании Тимура Иванова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере вечером 23 апреля. Глава Минобороны России Сергей Шойгу отдал приказ об отстранении его от занимаемой должности. Иванову грозит до 15 лет лишения свободы, по решению суда он арестован до 23 июня.

Защита обжаловала арест замминистра обороны РФ Тимура Иванова

Адвокаты подали апелляционную жалобу на его арест, попросив изменить меру пресечения на любую, не связанную с лишением свободы. Защита намерена также предложить залог за его освобождение из СИЗО.

«Ближе к дате рассмотрения нашей апелляционной жалобы мы определимся и внесем сумму на депозит, какую именно - пока сказать не могу», - рассказал Денис Балуев.

Ранее адвокат Мурад Мусаев пояснил, что Иванову вменяется помощь фирмам-подрядчикам Минобороны РФ, которые взамен бесплатно проводили для него различные работы. Источники СМИ отмечали, что сумма взятки, полученной в виде разных услуг замминистра обороны Тимуром Ивановым, может составить свыше 1 млрд рублей.