Полиция проверит сообщения о мужчине, который отстреливает собак в Сочи

Полиция проводит проверку после обращений жителей поселка Красная Поляна в Сочи о мужчине, отстреливающем собак. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram-канале.

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Ранее о догхантере сообщил телеканал «360». По словам местных жителей, он отстреливает собак и бьет их палками. Один подобный инцидент попал на видео — мужчина, предположительно, выстрелил в собаку. Раненное в голову животное удалось спасти волонтерам.

«По факту жестокого обращения с животным в Адлерском районе города Сочи полицией курорта проводится проверка. По результатам будет принято решение согласно законодательству», — заявили в правоохранительных органах.

21 марте полиция начала проверку после сообщений о массовом отравлении собак в Лазаревском районе Сочи. Пострадали как домашние, так и бездомные животные. Кроме того, в конце марта в СМИ распространилась информация, что некий мужчина якобы отравил собаку на глазах у детей. Эта информация в конечном счете не подтвердилась.