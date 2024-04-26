ФСБ задержала двух неонацистов, готовивших теракт в Волгоградской области

Федеральная служба безопасности задержала в Волгоградской области двух участников неонацистской группировки, готовивших резонансный теракт. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства. Вечерняя Москва

«Совместно с СК и МВД сформирована неопровержимая доказательная база участия в деятельности ячейки запрещенной Верховным судом РФ проукраинской террористической организации National-Socialism/White Power (NS/WP) двух жителей города Волжский Волгоградской области, осуществлявших подготовку резонансного теракта», - сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. ТАСС

На допросе задержанные дали признательные показания. Подозреваемые рассказали, что разделяют идеи расового и религиозного превосходства. Отмечается, что задержанные выбрали в качестве целей один из отделов полиции в Волжском, местный военкомат, а также пункты общественного питания и места массового скопления людей. RT на русском