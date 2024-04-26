В Петербурге полицейский застрелил мужчину, который ранил его коллегу

Полицейский в Санкт-Петербурге застрелил вооруженного мужчину, который ранил его коллегу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД РФ.

По информации ведомства, инцидент произошел сегодня в доме на Английском проспекте. Ранним утром жительница одной из квартир вызвала скорую своему 42-летнему сыну, принявшему 100 таблеток от эпилепсии. Медики попросили усиления и вызвали правоохранителей. Когда врачи попытались вывести пациента из квартиры, он достал пистолет из-под одежды и выстрелил в правоохранителя, попав ему в плечо.

«В ответ второй полицейский, в соответствии с законом "О полиции", применил табельное оружие и выстрелил в сторону вооруженного мужчины», — отметили в МВД.

От полученного ранения нападавший скончался. Пострадавшего полицейского доставили в больницу в тяжелом состоянии, он находится в реанимации. МВД проводит проверку по факту инцидента, все обстоятельства устанавливаются.