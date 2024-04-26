ФСБ задержала двух неонацистов, готовивших теракт в Волгоградской области

Федеральная служба безопасности задержала в Волгоградской области двух участников неонацистской группировки, готовивших резонансный теракт. Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Совместно с СК и МВД сформирована неопровержимая доказательная база участия в деятельности ячейки запрещенной Верховным судом РФ проукраинской террористической организации National-Socialism/White Power (NS/WP)* двух жителей города Волжский Волгоградской области, осуществлявших подготовку резонансного теракта, — говорится в сообщения.

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В ходе допроса подозреваемые признались, что разделяют идеи расового и религиозного превосходства, и получили от главарей организации инструкции по изготовлению взрывчатки. Злоумышленники планировали устроить теракт в местном отделении полиции, военкомате, пунктах общепита и местах скопления людей.

Отмечается, что с марта по ноябрь прошлого года подозреваемые повредили 16 автомобилей с символикой поддержки спецоперации и машин, владельцами которых являлись выходцы из Северного Кавказа и Центральной Азии.

Правоохранители предотвратили 27 терактов на российских объектах транспорта, топливно-энергетической инфраструктуры, предприятиях оборонной промышленности и объектах систем жизнеобеспечения в 2024 году. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников.

*Организация, запрещенная Верховным судом РФ.