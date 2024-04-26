Двое россиян отправились в море на лодке и пропали

В Усть-Большерецком районе Камчатки двое мужчин отправились на лодке в Охотское море и пропали. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

Россияне вышли на лодке в море в районе устья реки Митога. Они должны были вернуться, но так и не вышли на связь. Неизвестно, с какой целью они вышли в море.

«Сотрудники Камчатского спасательного центра МЧС России движутся на поиски на автомобилях повышенной проходимости. С собой у них все необходимое оборудование: квадроциклы, плавсредства, беспилотники», — говорится в сообщении МЧС.

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