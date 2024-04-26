Уровень реки Ишим в Тюменской области побил исторический максимум

Уровень воды в реке Ишим, протекающей рядом с селом Абатское в Тюменской области, всего за шесть часов поднялся почти на 8 см и достиг новой рекордной отметки в 1182 см. Об этом сообщает информационный центр областного правительства в Telegram-канале.

© Телеграм-канал Александр Моор

Согласно данным гидрологического бюллетеня, на данный момент это значение является самым высоким с 2017 года, тогда вода достигла отметки в 1148 см. При этом критическая отметка опасного явления для этого села составляет 960 см.

Перед этим губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что уровень воды в реке Ишим достиг исторического максимума в 1178 сантиметров.

Позднее глава министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин провел осмотр дамбы в городе Ишим Тюменской области.