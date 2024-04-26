На Сахалине военнослужащий получил шесть лет колонии за уклонение от службы

Южно-Сахалинский военный гарнизонный суд признал военнослужащего виновным по уголовному делу о самовольном оставлении части и назначил ему наказание в виде шести лет колонии, сообщили журналистам в суде.

"За совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 337 УК РФ (самовольное оставление части или места службы), военнослужащий признан виновным, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В соответствии со ст. 48 УК РФ (лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград) за указанное преступление военнослужащий лишен воинского звания гвардии младший сержант", - рассказали в суде.

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В судебном заседании установлено, что мужчина решил временно уклониться от исполнения обязанностей военной службы в период мобилизации. Он умышленно и самовольно 9 марта 2023 года оставил воинскую часть в Южно-Сахалинске. Сначала проживал в том же городе, а затем на самолете отправился к себе домой в Южно-Курильск на остров Кунашир, там проводил время по своему усмотрению. 17 апреля 2023 года мужчина был госпитализирован для прохождения стационарного лечения в ГБУЗ "Южно-Курильская центральная районная больница", после чего добровольно явился в воинскую часть.