В Финляндии назвали причину повреждения Balticconnector

Руководитель исследовательской группы в Национальном бюро расследований при полиции Финляндии Ристо Лои подтвердил причину повреждения газопровода Balticconnector в 2023 году. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

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По словам Лои, причиной повреждения газопровода стал якорь контейнеровоза под флагом Гонконга Newnew Polar Bear. Однако расследователи не смогли установить, было ли повреждение умышленным или случайным.

«Расследование продвинулось, но его основное направление не изменилось - якорь контейнеровоза Newnew Polar Bear, как мы считаем, стал причиной повреждения газопровода», — рассказал он.

Напомним, что о повреждении Balticconnector стало известно 8 октября 2023 года. Найденный на месте происшествия якорь указал на то, что виновником повреждения, вероятнее всего, является китайское судно Newnew Polar Bear. При этом официально подтвердить причастность судна пока не удавалось.

Ранее газопровод Balticconnector был вновь запущен в эксплуатацию.