Экс-зампреда правительства Подмосковья Стригункову отправили в СИЗО

Тверской суд арестовал экс-первого заместителя председателя правительства Подмосковья Светлану Стригункову. Газета.Ru

«Избрать в отношении Стригунковой меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 15 июня», — сообщили в суде. Вечерняя Москва

Следователь отмечал, что экс-чиновница обвиняется в получении взятки в размере 123 млн рублей. RT на русском

О задержании Стригунковой стало известно в среду, 24 апреля. По предварительной информации, она подозревается в получении взяток на общую сумму не менее 123 миллионов рублей при реализации проектов по ремонту больниц. Lenta.ru