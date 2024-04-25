Суд арестовал счета замминистра обороны Иванова

Суд арестовал счета замминистра обороны Тимура Иванова по делу о получении взятки, сообщил его адвокат Денис Балуев. ТАСС

«Счета моего подзащитного арестованы», — сказал Балуев. При этом юрист не стал уточнять сумму, попавшую под арест. Вечерняя Москва

24 апреля Басманный районный суд Москвы избрал меру пресечения заместителю министра обороны страны Тимуру Иванову и его знакомому Сергею Бородину по делу о получении взятки в особо крупном размере. Инстанция распорядилась арестовать мужчин до 23 июня 2024 года. Известно, что на своем посту Тимур Иванов курировал вопросы строительства и капитального ремонта объектов российского военного ведомства. В Следственном комитет РФ заявили, что заместителя министра обороны поймали на получении взятки в размере 1 млн рублей. Газета.Ru