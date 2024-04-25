Стало известно, в чем подозревают Стригункову

Бывшему первому зампредседателю правительства Подмосковья Светлане Стригунковой предъявили обвинение в получении взятки в размере 123 миллионов рублей за контракты по ремонту больниц. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, в суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения Стригунковой в виде ареста по подозрению в получении взятки в размере 123 миллионов рублей за контракты по ремонту больниц в Московской области. Ее просят отправить в СИЗО до 15 июня. Судебное заседание по этому делу начнется в ближайшее время.

Отмечается, что в одно производство было объединено сразу несколько уголовных дел в отношении ряда должностных лиц министерства здравоохранения Московской области и сотрудников коммерческих организаций.

Ранее стало известно о задержании в Москве Стригунковой. Занимая пост бывшего первого зампредседателя правительства Подмосковья, она курировала блок здравоохранения. Свою должность она покинула по собственному желанию в марте.