Школьница сломала позвоночник в Музее обороны Москвы

Восьмилетняя школьница сломала позвоночник на экскурсии в Музее обороны Москвы. Об этом стало известно РЕН ТВ.

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По сведениям телеканала, все произошло накануне днем. Девочка пришла в музей с матерью и одноклассницей. Источник РЕН ТВ отметил, что дети подошли к статуе воина и потянули ее за руки. В результате конструкция рухнула на одну из школьниц.

Ребенка доставили в больницу с переломом двух поясничных позвонков и ушибом пальца. По факту случившегося организована проверка.

Ранее сообщалось, что девятилетняя школьница упала в люк во время хоррор-квеста в торговом центре «Ривьера» на Автозаводской улице на юге Москвы.