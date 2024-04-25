Станок отрубил руку сотруднице завода в Воронеже

На заводе в Воронеже женщина лишилась части руки во время работы за станком.

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23 апреля в Воронеже на заводе "Электросигнал" произошел несчастный случай. 47-летней штамповщице отрубило кисть левой руки, когда она выполняла работу на станке – кривошипном прессе с использованием штампа. Информации о состоянии женщины не поступало.

В инспекции труда создана комиссия по расследованию случившегося. На предприятии, которое занимается производством радиоэлектронных средств связи, инициирована внеплановая инспекционная проверка. Об этом сообщили в областном отделении Роструда.