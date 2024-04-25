В Москве безбилетник напал на контролера в автобусе

На севере Москвы безбилетный пассажир напал на контролера в автобусе. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел в автобусе, который следовал по улице Флотской. Контролер остановил мужчину, который не оплатил проезд при входе в общественный транспорт.

«Не желая быть привлеченным к административной ответственности за безбилетный проезд, он применил насилие в отношении сотрудника ГКУ "Организатор перевозок", являющимся представителем власти», — говорится в тексте.

После этого мужчина выбежал из автобуса, но вскоре его задержали правоохранители. Безбилетником оказался 54-летний местный житель. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. Данное дело на контроль взяла Головинская межрайонная прокуратура.