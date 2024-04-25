У россиянина случился инсульт на борту самолета

Экипаж российского самолета доложил о больном пассажире на борту. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

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Нештатная ситуация произошла на борту рейса, который следовал из Санкт-Петербурга в Сыктывкар в ночь на 25 апреля. Как отмечает источник, у 64-летнего россиянина, предположительно, случился инсульт.

При этом воздушное судно не отклонялось от курса. По данным FlightAware, Sukhoi Superjet 100 вылетел из Северной столицы около полуночи и без опозданий прибыл в аэропорт назначения через два часа.

В Москве пилоты Boeing заметили серебристый шар в районе Шереметьево, он находился на высоте более 800 метров над землей. Органы противовоздушной обороны его не наблюдали.