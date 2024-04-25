Четверо москвичей похитили из бутика сумки на 52 тысячи рублей

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали москвича, который украл партию брендовых сумок из бутика в Котельниках. Об этом в четверг, 25 апреля, сообщили в пресс-службе федеральной службы.

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Росгвардейцы прибыли в магазин по вызову охранника. Он рассказал, что в магазине находится мужчина, который неделю назад вместе с приятелями украл из магазина несколько дорогостоящих сумок.

Его слова подтвердили записи с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как трое злоумышленников отвлекают охранника, в то время как четвертый поэтапно выносит из магазина несколько партий сумок. Общая сумма ущерба составила порядка 52 тысяч рублей.

Злоумышленника задержали и отвезли в полицейское отделение для дальнейшего разбирательства.

В этот же день, 25 апреля, росгвардейцы задержали в Ступине двоих местных жителей, подозреваемых в краже отопительного оборудования из медучреждения.