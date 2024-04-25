Младенец умер после кормления смесью в Петербурге

В Санкт-Петербурге новорожденный ребенок скончался после того, как отец покормил его смесью.

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Двухнедельная девочка скончалась в Санкт-Петербурге после того, как отец покормил ее смесью. Трагедия произошла вечером 24 апреля в доме на Парашютной улице. Он, как обычно, кормил новорожденную дочь. Ребенка держал "столбиком", как положено. После этого он положил девочку в коляску и на 20 минут отошел к старшему сыну. Когда вернулся, увидел, что малышка лежит, повернув голову на бок. Присмотревшись, мужчина увидел у нее на лице кровь. Он тут же позвонил в скорую помощь и матери ребенка. По телефону ему объяснили, как сделать искусственное дыхание. Петербуржец следовал всем инструкциям, но действия к положительному результату не привели. Приехавшие медики констатировали смерть новорожденной.

По словам отца, девочка родилась доношенной 12 апреля. Через пять дней младенца с 23-летней матерью выписали из роддома, однако спустя несколько дней женщину забрали в больницу с послеродовыми осложнениями. Заботу о дочери взял на себя 33-летний отец, сообщает РЕН ТВ.