Мужчина впал в кому после потасовки в московском ресторане

В Москве мужчина впал в кому после потасовки в ресторане «Фаэтон». Об этом стало известно РЕН ТВ.

Как выяснил телеканал, гости заведения повздорили, затем словесный спор перешел в рукопашный бой. Один из участников нанес удар оппоненту такой силы, что тот потерял сознание.

В таком состоянии мужчину обнаружили на полу в одном из помещений столичного ресторана. Пострадавшего в тяжелом состоянии увезли в больницу.

По факту случившегося была организована проверка.

До этого сообщалось, что в Москве задержали 24-летнего мужчину, избившего 42-летнего посетителя магазина. В отношении россиянина возбудили уголовное дело.

Еще раньше стало известно, что в Санкт-Петербурге пьяный мужчина с ножом ворвался в магазин на улице Гончарной и гонялся за продавцом.