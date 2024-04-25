На стройке в Москве погиб рабочий

Рабочий 1987 года рождения погиб на строительном объекте на северо-западе Москвы. Об этом сообщается на сайте столичного управления Следственного комитета России (СКР).

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ЧП произошло в среду, 24 апреля. Строитель упал с большой высоты и от полученных травм скончался на месте.

По факту случившегося организована доследственная проверка, на объекте работают следователи и криминалисты. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе строительно-техническая. Изучается строительная документация, опрашиваются очевидцы произошедшего.

Ранее, в феврале, сообщалось о гибели 16-летнего подростка под поездом на Большой кольцевой линии московском метро. Молодой человек упал под прибывающий состав.