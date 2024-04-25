Фигуранту дела Тимура Иванова грозит до 15 лет лишения свободы

Бизнесмену Александру Фомину, которого подозревают в даче взятки замглавы Минобороны Тимуру Иванову, грозит до 15 лет колонии строгого режима. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в СК России сообщили о задержании замминистра обороны Тимура Иванова. Ему было предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки (от одного миллиона рублей). Глава Минобороны России Сергей Шойгу отстранил Тимура Иванова от должности замминистра.

Бизнесмену Александру Фомину, также проходящему по делу, было предъявлено обвинение по части 5 статьи 291 УК РФ (Дача взятки в особо крупном размере), санкция которой, помимо штрафа, предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Басманный суд Москвы принял решение арестовать Александра Фомина до 23 июня.

Издание отмечает, что аресты по делу Иванова проходили в новом для столичных судов стиле: ходатайства слушались до 9 утра, то есть до начала работы судов и допуска в здание посетителей.

По версии следствия, Фомин «находился с Ивановым в доверительных отношениях» и оказывал ему и другим подозреваемым услуги «в виде освобождения от обязанности оплатить товары и работы, связанные с ремонтом и реконструкцией зданий».