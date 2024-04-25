Труп 19-летнего парня обнаружили в тверском студенческом общежитии

В Твери в одной из комнат общежития, которое находится на Студенческом переулке, было найдено тело 19-летнего парня. Об этом стало известно в четверг, 25 апреля.

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Как утверждает информационный портал «Вести Тверь», 19-летний парень пришел к своим друзьям в другой корпус общежития, там ему якобы стало плохо, он прилег на кровать, а позже его нашли мертвым.

Свидетели сообщили о том, что парень якобы испытывал проблемы со здоровьем. Тревогу забила мать молодого человека, который неожиданно оборвал связь несколько дней назад.

Инцидент пока не прокомментировали официальные ведомства, однако новостные порталы Твери пишут, что студент употреблял наркотики. Официального подтверждения информации на момент публикации материала не было, передает «Вести Тверь».

Еще один студент погиб 15 февраля, подорвавшись на гранате, которую его брат принес домой. Сообщалось, что 19-летний юноша нашел гранату и, приняв ее за игрушку, начал вертеть в руке. В какой-то момент снаряд взорвался. В тот же вечер молодой человек скончался в больнице от полученных травм.