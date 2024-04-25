В Нигерии сбежали более 100 заключенных

По меньшей мере 118 заключенных сбежали в Нигерии после того, как сильный дождь повредил здание тюрьмы в городе Суледжа. Об этом сообщила Исправительная служба Нигерии.

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"Сильный ливень, продолжавшийся несколько часов ночью в среду, 24 апреля 2024 года, обрушился на Центр содержания под стражей в Суледже, а также на близлежащие здания, разрушив часть объекта, включая его ограждение по периметру, что привело к побегу 118 заключенных", - приводит заявление службы газета Daily Trust.

Представители безопасности проводят операцию по поимке сбежавших. В настоящий момент задержано 10 человек.