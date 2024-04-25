В Тамбове совершено покушение на экс-зампреда облдумы Попова

В Тамбове бывшего зампреда облдумы Андрея Попова избили в собственном доме. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

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По данным источника, мужчину госпитализировали с тяжелой травмой головы. Каких-либо прогнозов у врачей нет.

Попов известен как один из самых известных людей в городе. Он занимался предпринимательской деятельностью, но спустя некоторое время стал депутатом областной думы. В последствии Попов стал первым зампредом.

Ранее на него уже совершали покушение, но завершить начатое человек не смог. За работу подозреваемый получил аванс. Позже самого Попова обвиняли в покушениях и связывали с криминальными структурами региона.

До этого в Томске мужчина хотел избавиться от матери, чтобы получить ее квартиру. Для этого россиянин договорился со своим знакомым, вознаграждение которому планировал выплатить частью будущего имущества. Полицейским удалось предотвратить планы мужчины.