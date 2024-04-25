Четыре сотрудника МВД легализовали 1,5 тыс мигрантов в Балашихе

Четверым сотрудникам полиции в Балашихе предъявили обвинения по делу о фиктивной постановке на учет 1,5 тысячи мигрантов в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ. News.ru

"В Московской области 14 гражданам, четверо из которых сотрудники органов внутренних дел, предъявлено обвинение в организации незаконной миграции, а также получении и даче взяток", - говорится в сообщении. ТАСС

По версии следствия, с января 2022 по март 2024 года группа в составе десяти жителей Балашихи, представляющих "Бюро миграционных услуг", а также начальника подразделения ОВМ МУ МВД России "Балашихинское" вместе с двумя подчиненными и стажером получили более 1 миллиона рублей за фиктивную постановку на учет более 1 500 иностранцев в Реутове и Балашихе. Вскоре выяснилось, что граждане фактически не проживали там. Москва24