Россиянин бросил ботинок в жену и проломил череп дочери

Житель Волжского Волгоградской области бросил ботинок в жену и случайно проломил череп пятимесячной дочери. Об этом сообщил Telegram-канал «Сапа Юг».

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По сведениям издания, 28-летний россиянин ссорился с супругой. Во время конфликта он метнул в сторону женщины ботинок, обувь угодила в малышку.

Пострадавшую девочку отвезли в детскую больницу, там у нее диагностировали перелом теменной части черепа и ушиб головного мозга. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

До этого сообщалось, что житель Камчатки избивал детей сожительницы, запрещал им спать в кровати и был осужден.

В апреле стало известно, что жительница Санкт-Петербурга избила десятилетнюю дочь ремнем до полусмерти.