Стали известны подробности финансирования устроивших теракт в «Крокусе»

Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин сообщил, что финансирование теракта в «Крокус Сити Холле» шло через многочисленные финорганизации с использованием в том числе криптовалюты. Lenta.ru

«Следственные мероприятия еще не завершены, но предварительные результаты показывают, что в организации теракта участвовали граждане целого ряда стран», — подчеркнул Чиханчин. Газета.Ru

Теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске произошел 22 марта. Нападавшие открыли огонь по находящимся в здании людям, а также устроили поджог. Погибли 145 человек. Говорит Москва