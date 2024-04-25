Житель Приморья зарубил собаку топором на глазах у детей

В Приморье завели уголовное дело на мужчину, который зарубил топором собаку. Инцидент произошел на глазах у школьников.

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В Приморье мужчина зарубил собаку топором на глазах у детей. Сообщается, что сначала мужчина выбросил свою собаку на улицу, где она прибилась к стае, а позже поманил ее к себе и зарубил топором. При этом произошло это все на глазах учащихся местной школы. Отмечается, что приехавшая на место полиция не обнаружила следов преступления, а предполагаемый живодер отрицал свою вину.

При этом опрошенные очевидцы заявляли о причастности 57-летнего мужчины к преступлению. Как передает РИА "Новости", мужчину доставили в отдел полиции для разбирательств, где он дал признательные показания и рассказал, куда вывез останки животного. Погибшую собаку направили на судебно-биологическую экспертизу, возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными".